Что будет с курсом биткоина: прогноз аналитиков

В ближайшее время на рынке криптовалют будут преобладать позитивные настроения, на фоне чего крупнейшие по уровню капитализации валюты продемонстрируют рост.

Такой прогноз озвучили аналитики ГК FOREX CLUB, отметив, что курс Bitcoin на текущей неделе может укрепиться на отметке 7900 долл.

Новости Цена на биткоин выросла

За последние сутки Bitcoin вырос до 7648,17 долларов при объёме рыночной капитализации 130,58 млрд долл. Ethereum повысился в цене на 4,3% до 610,64 долл. Капитализация Ethereum – 60,976 млрд долл. Litecoin подорожал на 1,9% до 123,50 долл. Капитализация Litecoin – 7,017 млрд долл. Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 354,354 млрд долл.

На фондовом рынке США ситуация нестабильная и разнонаправленная. Индекс Dow Jones потерял в цене 0,48% и завершил пятничные торги стоимостью 24635,21 долл. Индекс Standart&Poors торгуется на отметке 2734,62 долл. Индекс технологического сектора Nasdaq вырос на 1,55% до 7554,33 долл. На текущей неделе возможно общее ухудшение ситуации на фондовом рынке США, как результат политики США в вопросе пошлин на импорт алюминия. Ответные действия со стороны Мексики, Канады и стран-членов ЕС могут оказать отрицательное влияние на экономику страны и конъюнктуру рынка.

Пара ERU/USD за неделю укрепилась на 0,09% до 1,1660. Новость о том, что итальянские популисты намерены возобновить коалицию, несколько стабилизировала ситуацию в зоне ЕС, тем самым повлияв на рост пары евро/доллар. Администрация США заявила о введении пошлин на импорт алюминия в отношении Мексики, Канады и Европы. Развитие экономических взаимоотношений между США и вышеупомянутыми странами, а также Китаем и Северной Кореей определят направление тренда валютной пары. Можно ожидать рост курса пары до уровня 1,18 и откат до уровня поддержки на отметке 1,16.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что курс биткоина опустился до рекордной отметки.

По мнению экспертов, курс Bitcoin может потерять в стоимости до 10%.

В МВФ заявили, что банки должны предлагать "лучшие" валютные курсы, чтобы предотвратить потенциальную конкуренцию с криптовалютой.