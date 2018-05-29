Черкасские чиновники "погорели" на незадекларированных квартирах – СМИ

Начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в Черкасской области Ольга Залога "засветила" незадекларированную квартиру своей подруги - чиновницы из Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Татьяны Олейник.

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua", передают Українські Новини.

В декларации Залоги за 2017 год указано, что она безвозмездно проживает в квартире, которая принадлежит Татьяне Олейник - ведущему специалисту отдела привлечения инвестиций Черкасской ОГА. Но в декларации самой Олейник указанная квартира отсутствует.

Кроме того, Залога не смогла объяснить в декларации за 2017 год, куда подевалась прошлогодняя кредитная задолженность в размере 626 тыс. гривен, что составляет примерно 5 ее ежегодных заработных плат.

Так, в декларации за 2016 год указано, что Залога должна указанную сумму "Креди Агриколь Банка" с 2011 года. И в случае, если все-таки предположить, что речь идет об общей сумму задолженности, а не на конец 2017 года, зарплаты Залоги за все 6 лет все равно не хватило бы для ее погашения.

В то же время, на веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) отсутствует информация по поводу проверки деклараций Ольги Залоги и ее коллеги Татьяны Олейник.

Декларация Ольги Залоги за 2017 год

Декларация Татьяны Олейник за 2017 год