Был спонсором "адвоката" Трампа: олигарху Путина заблокировали 1 млрд

На личных счетах в швейцарских банках российского миллиардера Виктора Вексельберга, которого называют спонсором адвоката президента США Дональда Трампа во время выборов, заблокировали 1 млрд франков.

Виктор Вексельберг 24СМИ

"Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer", - говорится в сообщении Forbes, который причиной называет опасение санкций со стороны США.

Отмечается, что счета Вексельберга мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является миллиардер. С 2017 года Вексельберг является гражданином Кипра.

Ряд швейцарских банков помимо блокировки средств в течение нескольких дней отказывали Вексельбергу в доступе к крупным пакетам акций в промышленных компаниях Швейцарии, в числе которых - Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены команды специального прокурора США Роберта Мюллера в марте 2018 года проверили российского олигарха Виктора Вексельберга, осмотрев его электронные устройства из-за подозрений в причастности к финансированию избирательной кампании американского президента Дональда Трампа.

Отмечается, что общение спецагентов с миллиардером произошло прямо в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел частным бортом.

В результате введения американских санкций Вексельберг потерял около $2 миллиардов.