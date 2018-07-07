Bloomberg определил тройку самых богатых людей мира

Самым богатым человеком в мире является основатель американской торговой компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 142 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Bloomberg - одного из ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

Джефф Безос

Вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира занимает основной владелец Microsoft Билл Гейтс с 94,2 миллиарда долларов.

Билл Гейтс

На третьем месте оказался основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, обойдя в рейтинге американского предпринимателя и инвестора Уоррена Баффета. Состояние Цукерберга оценивается в 81,6 миллирда долларов, что на 373 миллиона больше, чем у Баффета.

Марк Цукерберг

Уоррен Баффет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые богатые люди Украины.