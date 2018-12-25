Биткоин ждет резкий поворот: прогнозы ключевых аналитиков

Биткоин в 2019 году ждет окончательный обвал или же подорожание с текущих $3,7 тыс. до десятков, а то и сотен тысяч долларов.

Об этом говорится в материале ОBOZREVATEL. Так, финансовый эксперт Алексей Половинкин заявил, что текущее падение – лишь временное явление, а следующий подъем поднесет монету до $40-50 тыс. "Рост точно будет. Сейчас очень много институтов и инвестиционных компаний рассматривают вхождения на рынок криптовалют в больших объемах. Это связанно с тем, что многие государство рассматривают возможность легализации", – озвучил прогноз Половинкин.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что колебания в 2019 году будут, но инвестировать в криптовалюту нельзя и, скорее всего, биткоин будет падать. "Пузырь биткоина окончательно лопнул, сдулся в 5 раз с максимумов годовой давности. Какие-то движения цены вверх и вниз по-прежнему будут (вниз – с большей вероятностью). Ждать роста его цены в разы и рассматривать в качестве инвестиции я не рекомендую", – рассказал аналитик.

В то же время аналитик с Уолл-стрит, партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт считает, что в ближайше перспективе самая популярная криптовалюта подешевеет до $1 тыс., после чего ожидается рост до $50 тыс. Причины: в 2019 году криптовалютные фьючерсы запустят Nasdaq и Bakkt, а холдинговая компания Fidelity готовится к открытию сервиса по хранению нового вида активов.

Издание Bloomberg озвучило прогноз, согласно которому в 2019-м биткоин пробьет очередной минимум. "Все основные показатели указывают на то, что рынок сейчас перепродан, возможно, сильнее всего за всю историю биткоина. В следующем году биткоин сформирует новый уровень, который будет ниже текущих цен", – отметил нью-йоркский аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.