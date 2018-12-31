Биткоин "упадет до нуля": главные прогнозы на 2019-й

Курс биткоина не привязан к конкретной стране или конкретному регулятору. Курс колеблется в зависимости от десятков факторов и может в 2019-м, уверены эксперты, упасть до нуля или же наоборот – взлететь до $110 тыс.

Профильное издание Сryptofeed собрало ключевые прогнозы курса биткоина на 2019 год. Все оценки, говорится в публикации, составили авторитетные аналитики, трейдеры и инвесторы.

Взлетит до $110 тыс. Трейдер и инвестор Masterluc считает, что главная криптовалюта все еще остается недооцененной. Эксперты ожидают разворот в первые месяцы этого года. Стоит отметить, что предыдущие прогнозы Masterluc оказались точными.

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Подорожает до $50 тыс. В этом уверен вице-президент Needham & Co Спенсер Богарт. Цена биткоина с января 2018 года снизилась примерно на 82%. Богарт считает, что биткоину предстоит рост до $50 тыс. "Биткоин представляет собой технологическое достижение, интерес к которому будет только возрастать. В этой ситуации монета покажет нам новый максимум", — заявил Богарт.

Будет колебаться в пределах $3-6 тыс. Аналитик Майк Новограц считает, что через некоторое время биткоин будет торговаться в указанном диапазоне. Ранее эксперт делал более оптимистичные прогнозы. Однако сейчас Новограц не ждёт значительного роста биткоина в ближайшем будущем.

"Мы переходим в эпоху макроэкономики. Криптовалюты теперь даже менее интересны, чем она. Долгие годы макроэкономика была скучной, в то время как криптовалюты вызывали восторг", – высказался недавно криптоэнтузиаст.

Упадет до нуля. Сторонник Bitcoin Cash Калвин Айр и вовсе считает, что биткоин будет равен нулю, так как первая криптовалюта абсолютно бесполезна.

"Я ожидаю, что стоимость биткоина упадет до нуля в 2019 году, потому что у него нет практической ценности. Он ничего не делает, и его намеренно уменьшают в масштабах", — сказал Айр.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тыс. к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.