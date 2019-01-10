''Биткоин мертв'': какое будущее ждет криптовалюты

Курс биткоина после роста до $4 тыс. снова опустился к $3,7 тыс. Мнения о том, какое будущее ждет самую популярную криптовалюту, расходятся. Инвестиции в "электронные деньги", как и прежде, непредсказуемы и очень рискованные.

Несмотря на это, интерес к криптовалютам не угасает. OBOZREVATEL собрал главные ответы на самые распространенные вопросы о биткоине.

Чего ждать от криптовалют в 2019 году?

Однозначного ответа нет. Однако есть много вариантов и прогнозов. "Биткоин мертв", – заявил на днях криптомиллионер Эрик Финман. 20-летний инвестор с помощью криптовалюты смог превратить подаренные бабушкой $1000 в миллионы долларов. Сейчас же, считает Финман, инвестировать в самую популярную криптовалюту не стоит. "Биткоин мертв, он слишком фрагментирован. Многие люди до сих пор продолжают бороться, но я не думаю, что это продлится долго. Он может пережить еще несколько бычьих рынков, но в долгосрочной перспективе он мёртв", – заявил инвестор.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что колебания в 2019 году будут, но инвестировать в криптовалюту нельзя и, скорее всего, биткоин будет падать. "Пузырь биткоина окончательно лопнул, сдулся в 5 раз с максимумов годовой давности. Какие-то движения цены вверх и вниз по-прежнему будут (вниз – с большей вероятностью). Но ждать роста его цены в разы и рассматривать в качестве инвестиции я не рекомендую", – рассказал аналитик.

Курс биткоина

В то же время аналитик с Уолл-стрит, партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт считает, что в ближайшей перспективе самая популярная криптовалюта подешевеет до $1 тыс., после чего ожидается рост до $50 тыс. Причины: в 2019 году криптовалютные фьючерсы запустят Nasdaq и Bakkt, а холдинговая компания Fidelity готовится к открытию сервиса по хранению нового вида активов.

Что такое криптовалюта простыми словами?

Это разновидность электронных денег. "Пощупать" купленный биткоин или любую другую криптовалюту нельзя. Она хранится на специальном кошельке. Главное же отличие от "настоящих" валют – децентрализация. Технология блокчейн позволяет "майнерам" по всему миру заниматься генерацией криптовалют.

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Криптовалюты пользуются популярностью и имеют свою цену до тех пор, пока они востребованы. Чем больше желающих купить, к примеру, биткоин, тем дороже он будет стоить.

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Получается, что биткоин ничем не подкреплен? Это всего лишь "пузырь"?

Да, биткоин относится к фиатным валютам (то есть тем, что не подкреплены золотом и другими драгоценными металлами). Правда, и доллары, несмотря на свою роль, также не подкреплены ничем, кроме авторитета США.

Разница только в том, что доллар, евро, японскую йену и любую другую валюту можно контролировать, а курс прогнозировать. В каждой стране есть свой центральный банк, который занимается выпуском денег, регулирует учетную ставку, контролирует внутренний валютный рынок и так или иначе влияет на курс.

Биткоин же спрогнозировать невозможно, можно лишь угадать, что будет с курсом. К примеру, многое зависит от того, будут ли крупные финансовые учреждения инвестировать в криптовалюты. С другой стороны, если страны, которые пока еще не определились, примут решения запретить оборот биткоина и других подобных электронных денег, это может стать значительным ударом по криптовалютному рынку.

Почему тогда биткоин называют "пузырем"?

В конце 2017-го на рынок криптовалют вышло огромное количество участников. В декабре позапрошлого года курс биткоина взлетел до $20 тыс., а в 2018-м упал до $3,5 тыс. Такая тенденция напоминает "пузырь", который надувается до определенного размера и лопается.

Можно ли утверждать, что биткоин "лопнул" – вопрос очень спорный. Мнения экспертов кардинально расходятся. С самыми авторитетными прогнозами на 2019 год можете ознакомиться здесь. Если попытаться все максимально упростить, то одни говорят, что "все плохо и лучше не станет", другие уверены, что "плохо" закончится через полгода, а третьи в ближайшее время ждут очередного скачка курс биткоина до $40 или даже $120 тыс. за монету.

Почему упал биткоин?

Версий также множество. Появилось большое количество неопытных игроков на рынке, произошло "раздвоение" (внедрение нового протокола) Bitcoin Cash, произошла серия хакерских атак на крупные биржи, заблокировали банковский счет площадки Bitfinex и т. д. Скорее всего, причиной падения стала совокупность разных факторов.

Биткоин могут генерировать все подряд. И что, можно произвести бесконечное количество монет?

Нет. Эмиссия (выпуск) ограничен. Не более 21 млн монет. На данный момент запас составляет около 17,5 млн биткоинов, поэтому говорить о том, что вскоре самая популярная криптовалюта достигнет "потолка", рано. Более того, на это понадобятся десятки лет.

Ограниченное количество объясняется математическими зависимостями. Всего можно создавать шесть блоков в час. Количество выпущенных биткоинов в блоке каждые четыре года сокращается на 50%. В результате конечное количество монет – 21 миллион штук.