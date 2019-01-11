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"Биткоин мертв": аналитики сделали неожиданный прогноз криптовалют 

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Курс биткоина за прошлый год потерял около 80% своей стоимости. Часть аналитиков уверена: курс уже не повысится выше текущих отметок.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Биткоин мертв", – заявил на днях криптомиллионер Эрик Финман. 20-летний инвестор с помощью криптовалюты смог превратить подаренные бабушкой $1000 в миллионы долларов. Сейчас же, считает Финман, инвестировать в самую популярную криптовалюту не стоит.

"Биткоин мертв, он слишком фрагментирован. Многие люди до сих пор продолжают бороться, но я не думаю, что это продлится долго. Он может пережить еще несколько бычьих рынков, но в долгосрочной перспективе он мёртв", – заявил инвестор.

Курс биткоина

Курс биткоина

Новости
Биткоин резко подешевел и обвалил рынок криптовалют

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что колебания в 2019 году будут, но инвестировать в криптовалюту нельзя и, скорее всего, биткоин будет падать. "Пузырь биткоина окончательно лопнул, сдулся в 5 раз с максимумов годовой давности. Какие-то движения цены вверх и вниз по-прежнему будут (вниз – с большей вероятностью). Но ждать роста его цены в разы и рассматривать в качестве инвестиции я не рекомендую", – рассказал аналитик.

В то же время аналитик с Уолл-стрит, партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт считает, что в ближайшей перспективе самая популярная криптовалюта подешевеет до $1 тыс., после чего ожидается рост до $50 тыс. Причины: в 2019 году криптовалютные фьючерсы запустят Nasdaq и Bakkt, а холдинговая компания Fidelity готовится к открытию сервиса по хранению нового вида активов.

Справка:

  • Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тыс. к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Теги
криптовалютабиткоин
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