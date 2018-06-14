Авто на еврономерах: тонкости ввоза в Украину

На сегодняшний день существует несколько важных моментов ввоза авто на еврономерах на территорию Украины.

Прежде, чем приобрести авто на еврономерах, стоит принять во внимание тот факт, что, как правило, такие авто имеют серьезный пробег, а техническое обслуживание старых автомобилей обычно обходится дороже, чем новых.

Льготный акциз

На данный момент украинцы имеют право завозить автомобили из ЕС по льготному акцизу. Правда, при этом машина должна быть выпущена не ранее 2010 года, а чтобы исключить возможность заработка на льготе, продать ее можно будет только через год. Более того, по льготным условиям украинцы имеют право завозить машины один раз в году. Такие условия – временные. Действуют они до 31 декабря 2018 года.

Дешевые электрокары

С 1 января и до конца 2018 года завозить в Украину электромобили можно без уплаты НДС и акциза. В результате стоимость такого транспорта может снизиться примерно на 17%. Для примера, если автомобиль стоит 1 млн грн, 200 тыс. от этой суммы – НДС. Еще примерно 100 евро – акциз. Теперь такой же автомобиль может стоить около 800 тыс. грн.

Проблема

Большое количество авто на еврономерах, которые на данный момент находятся на территории Украины объясняется тем, что многие автомобили были ввезены в страну незаконно: в режиме транзита, или в временного ввоза. В случае попытки обойти закон украинцы рискуют дважды: во-первых, с юридической точки зрения они не являются владельцами ввозимого автомобиля, а во-вторых, подобное нарушение является наказуемым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией готовы к официальной растаможке, если Верховная Рада внесет изменения в закон.

29 мая в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона относительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей. Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя независимо от года выпуска транспортного средства.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну б/у автомобилей путем введения "налога на старость".