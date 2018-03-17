Афера с ПриватБанком стала крупнейшей в XXI веке - Гонтарева

Мошенничество в ПриватБанке до национализации является наибольшей аферой XXI века.

Об этом во время выступления в парламенте заявила экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, пишет Financial Club.

"В начале этого года международная компания Kroll, которая проводила форенсик-аудит ПриватБанка, подтвердила и задокументировала наибольшую финансовую аферу XXI века. Это были масштабные скоординированные мошеннические действия акционеров и менеджмента банка, которые нанесли убытки государству минимум на $5,5 млрд", - рассказала Гонтарева.

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Она уточнила, что банк не выполнил программу докапитализации.

"Бывшие собственники, в частности Игорь Коломойский, дали персональную гарантию выполнения этой программы, но эту программу ни менеджмент, ни акционеры не выполнили", - отметила Гонтарева.

Она добавила, что на конец 2016 года дефицит капитала в банке составлял 146 млрд грн, а пост-аудит банка, проведенный E&Y, показал необходимость дополнительной докапитализации на 38,6 млрд грн.

Как сообщал "Обозреватель", генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о допросе Гонтаревой и бизнесмена Игоря Коломойского об афере с ПриватБанком.