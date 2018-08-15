"Адские санкции" США: вскрылись нюансы мощного удара по России

Президент России Владимир Путин долго шел к тому, чтобы США ввели новые санкции против РФ.
Об этом рассказал "Апострофу" российский блогер и финансист Слава Рабинович, отметив, что в американском Конгрессе есть много других инициатив для нанесения нового удара.
"Есть целый список причин, почему США вводят новые санкции против России в связи с отравлением Скрипалей, и решение принято по совокупности. Во-первых, администрация Трампа пытается перехватить у Конгресса вообще и Сената в частности инициативу нововведений в области санкционного режима против России. Мы знаем, что в Конгрессе сейчас находится большое количество законодательных инициатив, которые предполагают очень жесткие меры против путинского режима, включая даже определение Российской Федерации как государства, спонсирующего международный терроризм", – отметил Рабинович.
По его словам, президент США применит закон, который вводили только против Сирии и КНДР за применение химического оружия. А Россия стала третьей такой страной. Блогер назвал это большим "достижением" окружения Путина.
"Надо это признать и поздравить Путина, он долго к этому шел. Думаю, еще одним существенным фактором, побудившим администрацию Трампа ввести эти санкции именно сейчас, а не несколько месяцев назад, когда отравили Скрипалей, была комбинация двух подфакторов. Первый — это осознание того, что Россия в 2006 году отравила (бывшего сотрудника ФСБ Александра. – Ред.) Литвиненко и не понесла вообще никакого наказания, хотя исполнители этого преступления названы", – пояснил Рабинович.
Вторым фактором он назвал неоспоримые доказательства Великобритании участия РФ в отравлении Скрипалей. Соединенное Королевство в связи с этим выдвинуло РФ требования по выдаче россиян.
"Москва игнорирует. Я уверен, что спецслужбы Великобритании поделились этими сведениями со спецслужбами США. Я не являюсь международным юристом, но у меня есть большие подозрения, что, исходя из той доказательной базы, которая есть у Великобритании, США и, возможно, некоторых других союзников по НАТО, Соединенные Штаты не могли не привести в действие этот закон", – резюмировал эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, которые вступят в силу 22 августа. Соответствующие меры будут разделены на два пакета.
Документ требует свести в единую систему все уже введенные ранее ограничительные меры.
По мнению экономистов, россияне ощутят новый удар Америки, который отразится на ценах в стране. Кроме того, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский спрогнозировал введение санкций, которые будут еще хуже, чем те, что анонсировал Госдеп.
14 августа России выдвинули три требования для снятия нового пакета "адских санкций".
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