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30 апреля • обновлено в 15:16
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Бунты против карантина возобновились: под Кабмином собрались предприниматели

2.7т
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Под зданием Кабинета министров в четверг, 30 апреля, возобновились акции протеста с требованием ослабить карантин в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, в центре Киева продолжается акция предпринимателей с требованием ослабить карантинные меры. На протесте присутствует несколько десятков представителей малого и среднего бизнеса, акция проходит спокойно, без перекрытия дорог.

Протесты у Кабмина

Протесты у Кабмина

Протесты у Кабмина

Протесты у Кабмина

Протесты у Кабмина

Протесты у Кабмина

Протесты у Кабмина

Протесты у Кабмина

Протесты у Кабмина

Протесты у Кабмина

Как сообщал OBOZREVATEL, под Кабмином утром в среду, 29 апреля, началась акция протеста предпринимателей. Они требовали отменить карантин с 1 мая.

Полиция попыталась разогнать людей. В итоге они освободили проезжую часть для движения транспорта.

Представители малого и среднего бизнеса были возмущены тем, что им не дают работать и содержать семьи. Тогда как другим государство даже на карантине дает такую возможность.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
протест Кабинет министров Украины
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