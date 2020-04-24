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24 апреля • обновлено в 17:41
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Бунты бизнеса против карантина продолжаются: теперь протесты в Черновцах

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В Черновцах предприниматели вышли под здание ОГА в рамках протеста против закрытия рынков в связи с карантином в стране. Представители малого бизнеса считают, что власти стремятся уничтожить их деятельность.

Об этом в пятницу, 24 апреля, информирует издание "Молодой Буковинец".

По словам протестующих, скопления людей в магазинах региона являются намного опаснее, чем посещение рынков в условиях активного распространения коронавируса. По мнению участников митинга, в области необходимо закрыть все заведения торговли, а ограничительные меры, введенные исключительно для рынков, показывают желание власти разрушить малый бизнес.

Сообщается, что предприниматели ждут встречи с председателем ОГА Сергеем Осачуком. С ними общаются мэр Черновцов Алексей Каспрук и секретарь городского совета Черновцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Черновцы
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
это бунты бизнеса,незабаром голодные бунты и очередной всплеск грабижей и убийств
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Экономика

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