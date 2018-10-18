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''Бумажный эффект'': в РФ забили тревогу из-за резкого обеднения россиян

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Реальные располагаемые денежные доходы россиян, скорректированные на уровень инфляции и не учитывающие обязательные платежи, в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении.

Динамика реальных доходов в России уже второй месяц подряд находится в отрицательной зоне, сообщает РБК.

Российские экономисты называют ускорение инфляции одним из ключевых факторов падения реальных доходов. В частности, в сентябре инфляция составила 3,4% в годовом выражении.

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По словам аналитика Кирилла Тремасова, даже продолжившийся рост номинальных зарплат россиян не смог поддержать реальные доходы.

"Это бумажный эффект. Если бы зарплаты росли на такую величину, как показывает Росстат, у нас бы был просто потребительский бум и намного более высокая инфляция. То, что показывает Росстат по зарплатам, это просто результат повышения МРОТ, что, по-видимому, перевело часть зарплат из серой зоны в белую, но люди на руки от этого не стали больше денег получать", – отметил Тремасов.

По его словам, одновременно с этим в условиях падения потребительского спроса сокращаются и доходы от предпринимательской деятельности, доходы от активов также имеют негативную динамику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть высмеяла путинские реформы в России.

Место
Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вам украинцам до нас...как до Луны
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Chrones Andrey
Chrones Andrey
"РФ забили тревогу из-за резкого обеднения россиян" Ага, а еще там написано, что падение произошло после 8-месячного роста, но Обоз об этом "забыл" упомянуть. А еще, если бы мудак писавший эту заметку, соизволил заглянуть в доклад Росстата, на который ссылается РБК, то узнал бы, что по сравнению с сентябрем прошлого года, номинальная з/п выросла на 10,8%, а реальная на 7,2%. Где ж тут "резкое обеднение россиян", долбоебы?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Chrones Andrey, а зачем, Обоз написал "резкое обеднение", значит резкое обеднение и есть! И Рашка всьё! Что ещё может стать бальзамом на сердце свидомого укропатриота!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Chrones Andrey, Такие мелочи нерабов не интересуют. Сказали "Рашка фсьё", значит Рашка ФСЬЁ!
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Значит заробитчанам пришел гаплик
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