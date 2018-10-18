''Бумажный эффект'': в РФ забили тревогу из-за резкого обеднения россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян, скорректированные на уровень инфляции и не учитывающие обязательные платежи, в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении.

Динамика реальных доходов в России уже второй месяц подряд находится в отрицательной зоне, сообщает РБК.

Российские экономисты называют ускорение инфляции одним из ключевых факторов падения реальных доходов. В частности, в сентябре инфляция составила 3,4% в годовом выражении.

По словам аналитика Кирилла Тремасова, даже продолжившийся рост номинальных зарплат россиян не смог поддержать реальные доходы.

"Это бумажный эффект. Если бы зарплаты росли на такую величину, как показывает Росстат, у нас бы был просто потребительский бум и намного более высокая инфляция. То, что показывает Росстат по зарплатам, это просто результат повышения МРОТ, что, по-видимому, перевело часть зарплат из серой зоны в белую, но люди на руки от этого не стали больше денег получать", – отметил Тремасов.

По его словам, одновременно с этим в условиях падения потребительского спроса сокращаются и доходы от предпринимательской деятельности, доходы от активов также имеют негативную динамику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть высмеяла путинские реформы в России.