Бум на электрокары в Украине: сколько на самом деле можно экономить и что нужно знать

Любой автолюбитель может в 10 раз сократить расходы на топливо или вовсе ездить бесплатно. Уже сейчас стоимость литра бензина А-95 достигает 33 грн. В среднем 100 км обойдутся в более 230 грн. Если пересесть на электрокар, за преодоление такого же расстояния придется заплатить всего лишь 20-25 грн. А если заряжаться на общественных станциях, то можно вовсе кататься бесплатно.

Многие украинцы уже воспользовались такой возможностью. Только в 2018 году, согласно данным МВД, количество зарегистрированных электрокаров выросло в 1,5 раза (до 3798 штук). Большинство из них — Nissan Leaf.

OBOZREVATEL пообщался с владельцем машины с электрическим двигателем и разобрался, сколько можно сэкономить и что нужно знать, покупая "зеленое" авто.

Без бензина, выбросов и шума

Франция, Великобритания, Китай, Индия и еще десятки стран заявили о намерении полностью отказаться от продажи машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Через 10-20 лет электрокары могут окончательно "победить" своего предшественника — машину с ДВС.

От новых "зеленых" тенденций не отстает и Украина. Страна входит в первую 10-ку по росту количества электромашин.

За 9 месяцев этого года их число выросло почти на 3,8 тыс. Главное преимущество таких авто — экономия на бензине. В среднем автомобиль с ДВС "сжирает" около 6 литров за 100 км (зависимо от объема двигателя и скорости цифры могут значительно колебаться). К примеру, если каждый будний день проезжать 30 км (на работу и домой), то за месяц придется заплатить около 1,3-1,5 тыс. грн только на бензин.

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На электрокаре при таких же условиях за месяц придется отдать всего 132 грн за электроэнергию. Постоянно на шару заряжаться хлопотно — стоять минимум 3 часа, чтобы "залить" сотню км пробега, реально только для тех, кто живет/работает в непосредственной близости и имеет много терпения.

"Обычно заряжаю машину дома по ночному тарифу, получаю 100 км хода по цене чашки кофе. При желании, можно использовать бесплатные общественные станции — тогда стоимость пробега вообще будет стремиться к нулю", — рассказывает Глебец.

Тариф на электроэнергию по двузонному счетчику в ночной период — 90 коп. за кВт*час. От обычной бытовой розетки электрокар будет заряжаться около 7-8 часов. За это время можно потратить не больше 28 кВт*час тока. Одной зарядки Nissan Leaf может хватить примерно на 120 км (зависимо от условий и сезона).

"Обычно заряжаю машину дома по ночному тарифу, получаю 100 км хода по цене чашки кофе", — рассказывает Александр Глебец.

Nissan Leaf

Сколько стоит:

от $10 тыс.

Максимальная скорость:

145 км/ч

Сколько заряжать, чтобы проехать 100 км:

Дома (до 3 кВт) - 7-8 часов

На зарядке Level 2 (6.6 кВт) - 3 часа

На быстрой (Chademo) - 30 минут

Сколько можно проехать на одной зарядке:

около 120 км

Сколько стоит полная зарядка:

22,1 грн (дома)

0 грн (на общественной станции)

Экономия:

Около 200 грн на каждых 100 км

Александр Глебец на первом тест-драйве электрокара facebook.com/alex.glebets

Александр Глебец впервые купил электрокар в 2015-м, с того момента сменил уже три "зеленых" авто (два из которых — Nissan Leaf) и стал активным сторонником электроавто. Помимо очевидных преимуществ — экономичность, экологичность и бесшумность — в таких машинах есть множество технических преимуществ. Двигатель не нуждается в обслуживании, хорошая тяга при первом же прикосновении к педали, редуктор вместо коробки передач, исключительная маневренность благодаря низкому центру тяжести.

Правда, у Nissan Leaf также есть свои особенности. Водитель электрокара со стажем не рекомендует покупать такую машину старше 2013 года выпуска. Модель 2012 года значительно уступает по целому ряду характеристик.

Одно из преимуществ Leaf — невысокая относительно других электромобилей стоимость. К примеру, в Украине Nissan Leaf S 2013 года выпуска с пробегом стоит от $10 тыс.

"У новой батареи номинальная емкость. С течением времени происходит деградация, и емкость постоянно уменьшается. Звучит страшно, но это не повод для опасений — на самом деле, лишь на пару процентов в год. Спустя несколько лет деградация замедляется. В США на батарейку Leaf дают гарантию 8 лет или 160 000 км. Служить она может до 10 и более лет. Понятно, что c потерей емкости наступит момент, когда станет не хватать пробега"", — рассказывает Александр Глебец.

Ячейки батареи Nissan Leaf Александр Глебец

Так, каждые 10 лет на автомобиле придется менять батарею. Эта процедура обойдется в около $3 тыс. Однако, за это время можно сэкономить больше на ТО и обслуживании: нет масла в двигателе, свечей, коробки передач, ремней ГРМ, выхлопной системы. И еще больше — на топливе. Важно приобрести машину с пробегом в исправном состоянии и бережно эксплуатировать — тогда она почти не потребует вложений.

Как выбрать Nissan Leaf

Шаг №1: Выбираем правильную комплектацию. Инвертор (устройство для преобразования переменного тока от внешнего источника в постоянный для зарядки батареи) 6,6 кВт и порт Chademo от 2013 года и новее — минимальные требования к авто, рассказывает Глебец.

Шаг №2: Проверяем выбранный экземпляр. С помощью специальной программы Leaf Spy (устанавливается на смартфон) и недорогого bluetooth-адаптера OBDII, можно получить основную информацию о состоянии батареи и авто.

Чек-лист:

1. "Показатель жизни" аккумулятора (SOH) желательно должен быть на уровне около 90%

От 80 до 90% — аккумулятор находится в хорошем состоянии;

От 70 до 80% — аккумулятор находится в удовлетворительном состоянии;

Меньше 70% — стоит хорошо подумать, прежде чем покупать такое авто.

2. Машина должна быть без критических повреждений

Если машина была в серьезном ДТП или топлена, лучше не рисковать и поискать другой вариант. Стоит узнать VIN код (по нему можно сверить характеристики и год выпуска). Еще желателен CARFAX (отчет об истории авто в США), если продавцом не предоставлен, можно заказать самостоятельно.

3. Провести детальный осмотр

В Киеве и крупных городах специализированные СТО за небольшую сумму проведут диагностику электромобиля. Нужно проверить лакокрасочное покрытие визуально и толщиномером (если машина перекрашивалась, возможно, были повреждения). Обращайте внимание на болты крепления батареи. Если они не откручивались — батарея герметична и укомплектована с завода. Иначе могут быть сюрпризы с ее содержимым и коррозией внутри корпуса. Также следует проверить геометрию кузова, подвеску, рулевое, работу климата (замена неисправной "печки" дорогая, при покупке заменить фильтр салона — конденсат на засорившемся может вывести из строя обогреватель) и работу портов зарядки.

О том, как выбрать автомобиль Tesla в Украине и сколько стоит самый дешевый электрокар, читайте вскоре на OBOZREVATEL.