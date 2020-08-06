Букмекеры улучшили коэффициенты на шансы Пальчевского стать мэром Киева

Экономика 16:51, 6.08.2020 Обновлено: 16:58, 6.08.2020

Известная букмекерская компания обновила коэффициенты на победу кандидатов на должность столичного городского головы, которые пройдут 25 октября этого года.

Согласно последним данным, шансы известного бизнесмена и общественного деятеля Андрея Пальчевского стать мэром значительно выросли. На таких результат принимают ставки с коэффициентом 2,5. Раньше него "давали" - 4,0.

Значительно меньше верят в кандидата от партии "Сила и Честь" Игоря Смешко – 6,00. На победу "Слуги народа" Ирины Верещук дают до 15,00. Шансы Сергея Притулы и Алексея Гончаренко оценивают "как призрачные", а потому коэффициент составляет целых 50,00.

В то же время, букмекеры расценивают попадание политической силы "Победа Пальчевского" в Киевсовет, как свершившийся факт, а потому принимают ставки на то, удастся ли набрать более 6.5% с коэффициентом 1,87.

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Экономика

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