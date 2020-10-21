Буймистер о европейском курсе энергетики: дешевые присоединения, RAB-тариф, интеграция в европейскую энергосистему

Реализация проевропейского курса энергетики заключается во внедрении эффективного стимулирующего тарифа, улучшении процедуры присоединений к электросетям и сертификации НЭК "Укрэнерго" по стандартам ENTSO-E.

Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер по итогам форума Energy Talk Show Electricity Market 2020 # 3, собравший всех участников рынка электроэнергии. Она отметила, что несмотря на разногласия, все участники – операторы систем распределения, енергоексперты, и национальный регулятор имеют одинаковое видение вектора развития операторов системы распределения – энергетика, как основа развития экономики, должна продолжать европейский курс страны.

"Переход к европейской энергосистеме без преувеличения исторический шаг, ведь энергосистема это основа суверенитета страны. Это начало физической интеграции с Европейским Союзом", – утверждает нардеп.

Реализация европейского курса, по мнению участников форума, происходит в 3 векторах. Во-первых – изменении устаревшего тарифообразования на распределение электроэнергии "Расходы +" на стимулирующее тарифообразования. По словам Буймистер, оно позволит создавать стимулы для инвестиций в электросети.

"Украина уже сделала первые шаги в этом направлении. 26 августа НКРЕКП была принята методология стимулирующего тарифообразования. К сожалению спорная и далека от европейского опыта, но все же лучше, чем расходы +", – пишет народный депутат.

Вторым вектором Буймистер назвала снижение стоимости и упрощение процедуры присоединений к электросетям. Поскольку именно этот пункт в значительной степени влияет инвестиционную привлекательность страны.

Народный депутат напомнила, что Нацсоветом Реформ недавно было утверждено предложение по реформе присоединений к электросетям, основанное на принципе доступности – меньше бюрократии, меньше потраченного времени, меньше цена присоединения.

"В частности вопрос цены предлагается решить за счет стимулирующего регулирования – обязать ОСР усиливать подстанции за счет инвестпрограмм и убрать из потребителя давление оплаты за подстанционного составляющую (на которую он совершенно не влияет)", – говорит Буймистер.

Именно для этого, говорит депутат, необходимо пересмотреть тарифные ставки в RAB-регулировании, о чем заявляло Министерство энергетики.

Третьим вектором нардеп называет сертификацию НЭК "Укрэнерго" как системного оператора, работающего по стандартам ENTSO-E. Людмила Буймистер говорит, что соответствующие законодательные изменения уже зарегистрированы в парламенте.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что бизнес ожидает упрощения процедуры присоединений к электросетям и настаивает на снижении ее стоимости за просмотр стимулирующего тарифа.