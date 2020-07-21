Минимальный шанс выйти сухим из воды, – Лещенко о деле Новака

НАБУ не будет требовать выдачи бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака в Украину. Его будут судить за коррупцию в Польше.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко со ссылкой на источники.

"Как сообщают наши инсайдеры, НАБУ не будет требовать выдачи бывшего руководителя "УкрАвтоДора" Славомира Новака в Украину. Его будут судить в Польше, так как он имеет два гражданства – Украины и Польши. Само расследование злодеяний Новака проходило также в двух странах, поскольку взятки, которые он вымогал в Украине, затем легализовывались в Польше в виде взносов в уставной капитал разных компаний", – сказано в сообщении.

Отмечается, что подозрение Новаку вынесли власти Польши, поскольку он сейчас проживает в этой стране. Само же сотрудничество антикоррупционеров двух стран проходило при помощи Евроюста.

"Поэтому шанс выйти сухим из воды при помощи коррумпированных украинских судов у Новака минимальный. Украина может обратиться за выдачей Новака уже после осуждения в Польше", – добавил Лещенко.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL: