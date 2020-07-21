Минимальный шанс выйти сухим из воды, – Лещенко о деле Новака
Бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак .
НАБУ не будет требовать выдачи бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака в Украину. Его будут судить за коррупцию в Польше.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко со ссылкой на источники.
"Как сообщают наши инсайдеры, НАБУ не будет требовать выдачи бывшего руководителя "УкрАвтоДора" Славомира Новака в Украину. Его будут судить в Польше, так как он имеет два гражданства – Украины и Польши. Само расследование злодеяний Новака проходило также в двух странах, поскольку взятки, которые он вымогал в Украине, затем легализовывались в Польше в виде взносов в уставной капитал разных компаний", – сказано в сообщении.
Отмечается, что подозрение Новаку вынесли власти Польши, поскольку он сейчас проживает в этой стране. Само же сотрудничество антикоррупционеров двух стран проходило при помощи Евроюста.
"Поэтому шанс выйти сухим из воды при помощи коррумпированных украинских судов у Новака минимальный. Украина может обратиться за выдачей Новака уже после осуждения в Польше", – добавил Лещенко.
Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL:
20 июля в Польше арестовали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака.
Его задержание является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины, а также сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро и НАБУ.
Помимо Новака, были арестованы еще два человека. По данным ЦБА, задержанными являются Дариуш З., бывший командир воинской части "ГРОМ", и гданьский бизнесмен Яцек П.