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29 ноября • обновлено в 12:48
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"Я вас расстрою": в "Слуге народа" открестились от главного предвыборного обещания

3.2т
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Партия "Слуга народа" не намерена выполнять свои предвыборные обещания о снижении коммунальных тарифов для населения.

"Я вас расстрою: тарифы будут расти. Хотя эту проблему можно легко решить одним постановлением Кабмина", – сообщила народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", в интервью "Фактам".

Однако, по ее словам, это никому не интересно.

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"Я в округ езжу, понимаете? Общаюсь с людьми, смотрю им в глаза. Мы же шли на выборы с программой. Если бы сейчас принимали решения, о которых шла речь в программе, я с удовольствием нажимала бы на зеленую кнопку. Но этого нет", – резюмировала Скороход.

"Я вас расстрою": в "Слуге народа" открестились от главного предвыборного обещания

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель президента в Кабинете министров заявил, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов для украинцев.

"Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил президент в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добыча газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а, может, и больше", – сообщил он.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Анна Скороход
Тег
Партия Слуга народа
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Зевель дійсно нічого не обіцяв, тільки звинувачував "попєрєдніків" у збагаченні на високих тарифах. Тепер прийшов час збагатитися самим, а оскільки прийшли молоді, сміливі та енергійні, збагачення йде скоріше. Мої поздоровлення 73%.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомым х@@м по губам!!!! А ведь мы вас предупреждали ещё в 13-14 годах:--- ни до чего хорошего, майдан не доведёт!!!!!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Про какие тарифы идет речь? Чуваки - это были шутки! Юмор! Какой-то лохторат у Вовика без чувства юмора.
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