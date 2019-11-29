"Я вас расстрою": в "Слуге народа" открестились от главного предвыборного обещания

Партия "Слуга народа" не намерена выполнять свои предвыборные обещания о снижении коммунальных тарифов для населения.

"Я вас расстрою: тарифы будут расти. Хотя эту проблему можно легко решить одним постановлением Кабмина", – сообщила народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", в интервью "Фактам".

Однако, по ее словам, это никому не интересно.

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"Я в округ езжу, понимаете? Общаюсь с людьми, смотрю им в глаза. Мы же шли на выборы с программой. Если бы сейчас принимали решения, о которых шла речь в программе, я с удовольствием нажимала бы на зеленую кнопку. Но этого нет", – резюмировала Скороход.

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель президента в Кабинете министров заявил, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов для украинцев.

"Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил президент в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добыча газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а, может, и больше", – сообщил он.

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