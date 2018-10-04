"Будут последствия!" Великобритания задумала новый сокрушительный удар по России

Великобритания обсудит с союзниками новые санкции против России из-за ее действий, нарушающих международные нормы.

С таким заявлением выступил глава МИД страны Джереми Хант в эфире телеканала Sky News. Он пообещал, что Россия обязательно ответит за свои действия, передает ТАСС.

"Мы обсудим с нашими союзниками, какие новые санкции могут быть применены. Российское правительство должно знать, что если оно будет пренебрегать нормами международного права таким образом, то будут последствия. Мы также будем обсуждать, как нам необходимо работать с нашими друзьями и союзниками, чтобы противостоять этим кибератакам", - заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть так называемых адских санкций США против России из-за отравления Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Этот пакет включал запрет на оказание внешней помощи РФ, на продажу оружия и финансирование сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

13 сентября Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России. Они затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.