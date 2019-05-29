"Будут очень жесткими": Зеленскому дали совет о переговорах с Россией

Украина сможет договориться с Россией о приемлемой цене на транзит газа только в случае, если переговоры будет проводить крайне устойчивый и неуступчивый переговорщик.

Об этом заявил на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его мнению, переговоры обещают быть "очень жесткими".

"Переговоры обещают быть очень жесткими. Может ли Украина подписать выгодный контракт? Да, может. Если переговорный процесс будет вести сильный, крайне неуступчивый переговорщик. Понимают ли это в новой команде? Надеюсь – да. Важно не упустить ситуацию, которая пока выгодна для Украины. И ключевое слово – пока", - написал он.

По мнению Тымчука, в вопросе цены на газ Россия может применить мощное давление на Киев, шантаж, манипуляции, широкомасштабную информкампанию (точнее, информационную спецоперацию) в Европе.

Он назвал главной задачей Москвы – заключить контракт на транзит газа с Украиной на выгодных для нее условиях до тех пор, пока не будет построен газопровод в обход Украины "Северный поток-2".

Транзит газа через Украину ТСН

"Важность "газотранзитных" переговоров с РФ для обеих сторон остается неизменной. При этом, как мы знаем, ставка Кремля на отстранение Украины от европейского газового транзита благодаря широко разрекламированному "Северному потоку - 2" пока не действует. К моменту окончания газового договора 1 января 2020 года этот газопровод точно не будет введен в строй, и сроки введения его в эксплуатацию и вывода на рабочую мощность выглядят неопределенными", - написал он.

Тымчук считает, что данная ситуация приводит к существенному усилению позиции Украины на трехсторонних переговорах Украина-РФ-ЕС по "газовому" вопросу, поскольку после окончания действия договоренностей, без мощностей украинской газотранспортной системы, "Газпром" будет не в состоянии выполнять текущие контракты.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ожидает личных переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским в вопросе продолжения транзита газа по украинской газотранспортной системе.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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