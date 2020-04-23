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23 апреля • обновлено в 10:29
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Когда в Украине будут помогать простым людям

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Навеяно отличным постом Алексея Давиденко.

У меня есть два друга-баристы. Обычные парни. Оба живут в Киеве, Витя родом из Николаева, Богдан из Донецка.

Парни работали в ларьках, продавали кофе. Все это время живя в съемных квартирах, питаясь в обычных магазинах.

Настал карантин и им запретили работать. С тех пор они сидят без работы.

Один из них пытался устроиться в GLOVO, но не вышло. Зарплаты стали маленькими, а желающих работать прибавилось.

Далее он устроился в BOLT, проработал какое-то время, но был вынужден бросить.

Тем не менее, оба они (и Витя, и Богдан) уже больше месяца живут скромно. Мягко говоря.

Но пост этот не о том, какие они бедные. А о неравенстве в нашей стране.

Ведь каждый день я хожу в Сильпо. Иногда забегаю в Фору. Прохожу мимо заправки SOCAR или ресторана McDonalds. И там, без особых проблем, продают в кофе.

Когда в Украине будут помогать простым людям

Да, с ограничениями. Да, выносят на улицу, но продают. И ничего не случилось, вроде как заболеваемость из-за этого не растет. Но почему им можно, а баристам из ларьков нельзя?

Почему кому-то все, а другому закон? Я не против Мака, или Сильпо. Они обеспечивают работой людей, платят налоги, помогают стране. Без проблем, я только за.

Но почему одним карантин, а тысячам ФЛП запрет? Ресторанчикам, кафешкам, парикмахерским и тд?

Если карантин и есть опасность – окей, давайте запретим всем продавать кофе. Ибо коронавирус и тд.

Или откроем ларьки, дабы люди могли заработать себе на еду.

К сожалению, снова мы сталкиваемся с несправедливостью в нашей стране. Когда сильным можно чуть больше, чем остальным.

А таких примеров сотни, тысячи по всей стране. Кто-то им поможет?

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Украина
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