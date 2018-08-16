"Будут ходить только медведи": Омелян анонсировал ограничения для России

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в транспортном сообщении с Россией.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – написал он в Facebook в четверг, 16 августа.

В комментарии "Интерфакс-Украина" Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, что уже анонсировалось им ранее.

Владимир Омелян

Как сообщал OBOZREVATEL, в России резко отреагировали на возможное закрытие Украиной ж/д сообщения, назвав слова Омеляна "враньем".

Напомним, российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.

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