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МирСпорт

"Будут ходить только медведи": Омелян анонсировал ограничения для России

22.3тЧитать новость на украинском

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в транспортном сообщении с Россией.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – написал он в Facebook в четверг, 16 августа.

В комментарии "Интерфакс-Украина" Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, что уже анонсировалось им ранее.

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Владимир Омелян

Как сообщал OBOZREVATEL, в России резко отреагировали на возможное закрытие Украиной ж/д сообщения, назвав слова Омеляна "враньем".

Напомним, российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.

Смотрите видео по теме

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Объект
Министерство инфраструктуры
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Да кому она нужна эта рашка, если скоро украинцы на свеженьком гиперлупе будут ездить в Венскую оперу.
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Тезиков Александ
Тезиков Александ
Шмурдяк Тарас, как я pад что на Укpаине такие pуководители...И фамилии то какие чисто укpаинские..Омелян,Аваков,Гpойсман...Все по плану...
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Tinin Alex
Tinin Alex
Как сообщал OBOZREVATEL, в России резко отреагировали на возможное закрытие Украиной ж/д сообщения, назвав слова Омеляна "враньем".))))))))))))))) Вонючие брехливые хохлы не называли враньём а сказали -НАСРАТЬ!!! И откуда в Рогулии медведи? которые будут к нам ходить?
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2 из 5 ответов | показать все
Тезиков Александ
Тезиков Александ
Попова Ольга, Да и насчет немытых надо у Кличка спpосить когда сцуко гоpячую воду даст.а то вы все щелчками гpязь с чуба сбиваете по стаpbyrt///
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Тезиков Александ
Тезиков Александ
Попова Ольга, дак свистеть нечем зубы на полке.А на свистульку гpошей нэма...Вот только тем ,что на кую осталось тем и топить будете...
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
интересно ,скоко годков родителям этага хэнияльнага кэровника,шоб исчо заказать пару штук таких ..пра запас..
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