Буду докладывать Зеленскому: Арахамия жестко пригрозил "крышующим" казино

О крышевании силовиками нелегальных казино в Украине будут докладывать лично президенту Владимиру Зеленскому.

О таким мерах борьбы с нелегальным бизнесом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга для журналистов в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, парламент планирует проголосовать за законопроект о легализации казино в первом чтении до нового года.

"Если есть информация у гражданина или правоохранительных органов о том, что кто-то якобы во власти "крышует" сейчас игорный бизнес, то мы будем об этом докладывать напрямую президенту и будет очень решительная реакция", – заявил Арахамия.

Он добавил, что находится в рабочей группе по вопросу легализации казино и располагает информацией, что сейчас ни работники СБУ, ни МВД не берут деньги за так называемое "крышевание" нелегальных казино.

Арахамия пригрозил "крышующим" казино

"Все об этом знают. Я всем нашим депутатам об этом говорю – вы ездите на округи каждый месяц, если вы увидите нелегальные казино и т.д. – сообщайте и будем с этим разбираться", – подытожил глава фракции СН.

Как сообщал OBOZREVATEL: ранее вУкраине всерьез заговорили о легализации казино, игровых автоматов, “одноруких бандитов” и лотереи. Уже в ближайшие месяцы Верховная Рада может принять соответствующий закон, и возможность заработать миллионный выигрыш законным путем получат тысячи украинцев.

Эксперты же оценивают потенциальный рынок азартных игр в Украине от 3 до 10 миллиардов гривен.

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