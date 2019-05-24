"Будьте осторожны!" Украинцев предупредили о хитром виде мошенничества

В Украине аферисты от имени "Укрпочты" со ссылкой на неизвестные ресурсы начали рассылать фейковые сообщения о розыгрыше мобильных телефонов.

"Для расследования и предотвращения подобных случаев мошенничества мы уже направили обращение в соответствующие органы", – говорится на странице оператора почтовой связи в Facebook.

В "Укрпочте" также призвали своих клиентов быть осторожными.

"Не нажимайте на подозрительные ссылки, не отправляйте средства неизвестным компаниям и не участвуйте в сомнительных лотереях. Обо всех акциях и розыгрышах мы сообщаем только на наших официальных страницах в социальных сетях и на сайте", – резюмировали представители оператора почтовой связи.

В "Укрпочте" также призвали своих клиентов быть осторожными

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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