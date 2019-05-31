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МирСпорт

/Новости экономики

Будет прибыль от "Квартала": друг Зеленского сделал сенсационное заявление

2.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский, кроме государственной зарплаты, также будет получать доход от продуктов студии "Квартал 95", которые продают за границу.

Такое заявление сделал один из основателей компании Борис Шефир в интервью "Детектор Медиа". По его словам, с Зеленским уже договорились о том, что он будет получать зарплату только по основному месту работы — как президент. Однако от роялти он отказываться не стал.

"Вся прибыль от продукта, который мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки. Грубо говоря, он получает доход в виде роялти от продажи библиотеки по тем фильмам, которые покупают во всем мире. Зарплата президента составляет около 30 тысяч гривен, по-моему. Володя — обеспеченный человек, он этого не скрывал, показал свою декларацию. Но отказываться от роялти за продукты, которые были созданы за 15 лет "Квартала", он не будет", — заключил Шефир.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим первым помощником Сергея Шефира. Отметим, что Шефир является другом и бизнес-партнером Зеленского. Он — продюсер и сценарист. Является одним из художественных руководителей и авторов "Студии Квартал-95".

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийБорис Шефир
Место
Украина
Теги
95 Кварталзарплата
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Комментарии на сайте не модерированы
nic nic_
nic nic_
Он не Пороха гнобил,а на публику играл,за одно ее же развращая.Теперь можно внимательно ,что трудно без позыва на рвоту,просмотреть "программные"работы 95 и клипы:там где ругали власть надуманно или за дело,следует ждать более вонючего.Например,обвинение в коэффициенте 82 или просьбы о помощи у Меркель и дерибан оной.Оборонпрому капец.А уж бизнес на крови.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
А как Пороха гнобил... Новое лицо со старыми замашками.
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