Будет прибыль от "Квартала": друг Зеленского сделал сенсационное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский, кроме государственной зарплаты, также будет получать доход от продуктов студии "Квартал 95", которые продают за границу.

Такое заявление сделал один из основателей компании Борис Шефир в интервью "Детектор Медиа". По его словам, с Зеленским уже договорились о том, что он будет получать зарплату только по основному месту работы — как президент. Однако от роялти он отказываться не стал.

"Вся прибыль от продукта, который мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки. Грубо говоря, он получает доход в виде роялти от продажи библиотеки по тем фильмам, которые покупают во всем мире. Зарплата президента составляет около 30 тысяч гривен, по-моему. Володя — обеспеченный человек, он этого не скрывал, показал свою декларацию. Но отказываться от роялти за продукты, которые были созданы за 15 лет "Квартала", он не будет", — заключил Шефир.

Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим первым помощником Сергея Шефира. Отметим, что Шефир является другом и бизнес-партнером Зеленского. Он — продюсер и сценарист. Является одним из художественных руководителей и авторов "Студии Квартал-95".

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Зеленский же в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", — сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионное вознаграждение за использование авторских прав).

24 января Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающей фильмы на территории России.

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