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2 декабря • обновлено в 16:42
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"Будет не за ваши деньги!" Зеленский пообещал снизить платежки за тепло вполовину

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство ищет решение для снижения тарифов на отопление вполовину. Оно будет найдено до зимы 2021 года.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на официальном канале украинского лидера в Telegram.

"У нас была встреча с правительством. Некоторые уже видели фрагменты этой встречи – важная встреча с правительством на Банковой. Мы искали решения того, чтобы зимой были уменьшены платежки за отопление. Это очень важно. И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину", – заявил Зеленский.

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По его словам, это будет действительно отдельная программа.

"Мы готовим эту информацию, готовим этапы, что будет сделано. Какие средства будут выделены. И это точно будет не за ваши деньги", – подытожил украинский лидер.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Отопительный сезон в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
коммунальные услуги
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы в бесконечном ожидании сказки. И власти подогревают. "Пересчитаем пенсии!" "Украинцам подняли зарплаты!" "Снизим цену на газ вдвое!" А грошей-то нема ни на шо. Но вы, главное, как ваш дырявый штефан орёт - "верьте нам, верьте!"
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Хо Хол
Хо Хол
Искать не значит найти :D
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