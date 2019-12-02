"Будет не за ваши деньги!" Зеленский пообещал снизить платежки за тепло вполовину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство ищет решение для снижения тарифов на отопление вполовину. Оно будет найдено до зимы 2021 года.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на официальном канале украинского лидера в Telegram.

"У нас была встреча с правительством. Некоторые уже видели фрагменты этой встречи – важная встреча с правительством на Банковой. Мы искали решения того, чтобы зимой были уменьшены платежки за отопление. Это очень важно. И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину", – заявил Зеленский.

По его словам, это будет действительно отдельная программа.

"Мы готовим эту информацию, готовим этапы, что будет сделано. Какие средства будут выделены. И это точно будет не за ваши деньги", – подытожил украинский лидер.

Новость дополняется…

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!