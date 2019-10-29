"Будет наука!" Журналист наглядно показал "ДНР", где заканчивается "русский мир"

Все попытки шахтеров в "ДНР" получить свои долги по зарплатам за 2017 год закончились отсылкой к "украинским юрлицам".

Подтверждающий документ показал в своем Telegram журналист Денис Казанский. "Шахтоуправления отвечают, что за деньгами людям надо обращаться к украинским юрлицам, хотя в 2017 году "ДНРовцы" уже давно контролировали территорию и поставки угля", – отмечает он.

По его словам, это наглядный пример для тех, кто еще верит в поддержку России.

Шахтеров на Донбассе обманули оккупанты

"Отличная получалась "народная республика". Будет наука жителям других регионов, чтобы на этом примере видели, чем заканчивается появление провокаторов, призывающих к разного рода референдумам", – написал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Донецке похвалились открытием нового магазина со странным названием — "Мясной Ильич".

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