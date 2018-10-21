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''Будет лихорадить'': в Украине объяснили, как изменятся цены на АЗС из-за нового запрета РФ

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Россия ввела ограничения на поставки в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов и углеводородного газа, которые начнут действовать с 1 ноября и продлятся до конца 2019 года. Поставки в Беларусь российского бензина и дизеля полностью запретили.

В Украину через Беларусь ежемесячно завозят не менее 10 тыс. тонн реэкспортных российских нефтепродуктов. Эти объемы окажутся под запретом и из-за дефицита украинский рынок начнет лихорадить, сообщает "Страна".

"Какое-то время наш рынок будет лихорадить и по объемам, и по ценам. По крайней мере, пока не найдем альтернативы", – отметил эксперт топливного рынка, экс-президент ассоциации "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

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По его словам, временный рост цен возможен пока недостающие объемы не будут замещены из других источников.

"Дело в том, что цены на украинских заправках уже достигли такого уровня, что топливо вполне рентабельно поставлять из Европы. Там розничные цены составляют 1,1-1,3 евро за литр, оптовые партии дешевле на 15-20%, а качество топлива при этом лучше белорусского и российского. Но временная наценка на ноябрь может составить 30-50 копеек за литр", – сообщил Косянчук.

Неясной остается ситуация с газом. По словам главы UPK Group Александра Киримова, если белорусские поставки сменятся прямыми российскими, то цены на заправках в течение 2-3 недель могут снизится на 50-70 копеек за литр.

В то же время газовый трейдер Михаил Шубан считает, что газ подорожает из-за российской экспортной пошлины, которая недавно появилась в цене СУГ, а также скажется отсутствие конкуренции.

На этом фоне более-менее благополучно складывается только ситуация с бензином, который в течение недели должен подешеветь приблизительно на 1 гривню за литр. Главная причина – снижение мировых цен на нефть.

Как сообщал OBOZREVATEL, если нефть продолжит дорожать, а гривня – дешеветь, украинцы уже в этом году будут покупать бензин по 35-36 гривен за литр.

Читайте все новости по теме "Бензин в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Бензин в Украине
Место
Украина
Объект
АЗС в Украине
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Стоимость бензина а-95 в ЕС до 1.2 юро, в Беларуси-0.6 юро, В Украине.цены на бензин как и в ЕС, Конечно, из России , где розничная цена на бензин ещё ниже . чем в Белоруси, бензин будет в два раза дешевле для Украины! Но покупать У Агрессора?. Никогда!! Под бурные аплодисменты Лукашенко!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Во бль...А как же остаточно пpощавай в 101 pаз?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Америка пусть вам поможет долбаебы.
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