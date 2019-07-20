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"Будет коллапс": в Крыму забили тревогу из-за колоссальных проблем

8.6т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму оккупационные власти признали, что не могут бороться с нелегальными перевозчиками из-за проблем с транспортом.

В частности, полный запрет работы таких перевозчиков может привести к транспортному коллапсу, передают "Крым.Реалии".

"Заменить нечем: возить нужно, контролировать нужно, если просто взять и запретить, то будет коллапс. Сегодня частные извозчики, к сожалению, совсем не часто выполняют требования, которые перед ними стоят", – сообщил "заместитель председателя общественного совета при министерстве транспорта" Алексей Волков.

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"Очень часто перевозчики переходят к шантажу: если вы нас с "хлебного маршрута" уберете, мы на другом маршруте работать не будем. Не выходят на маршруты, прекращают работу раньше времени, водители хамят и грубят", – добавил он.

Волков также признал недостаточность сил и средств оккупационных властей для тотального контроля работы перевозчиков.

"Минтранс и общественный совет разрабатывают программу, как этот контроль улучить, в том числе с привлечением волонтеров общественного контроля. Если мы в ближайшее время не победим, то ограничим их возможности, но для этого нужно заменить чем-то эти перевозки", – резюмировал он.

Оккупационные власти признали, что не могут бороться с нелегальными перевозчиками

Оккупационные власти признали, что не могут бороться с нелегальными перевозчиками

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Юг Руси
Юг Руси
А кого собственно возить? Раксаланка каждый день показывает фотки с пустыми городами, пляжами и т.д., с чего вдруг - "Будет коллапс"? )))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Роксалана берёт новости о Крыме на радио свобода ,а они черпают новости из блогов роксаланы! Вот такой вот круговорот новостей на обозе!
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Американская радиостанция стала для хохлятских пропагандистов источником информации о Крыме. Смешно
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