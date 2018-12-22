"Станет катастрофой": Трамп задумал уволить топ-чиновника

Президент США Дональд Трамп много раз обсуждал со своим окружением возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четырех осведомленных источников. Отмечается, что некоторые из советников предупредили Трампа, что увольнение Пауэлла будет катастрофическим шагом. Тем не менее, по данным агентства, президент несколько раз за последние дни говорил об увольнении Пауэлла в частных беседах.

"Такой шаг станет беспрецедентным вызовом независимости ФРС. Пауэлл, хотя и был выдвинут президентом, считается огражденным от недовольства Трампа традицией уважения независимости Центрального банка", — сказано в материале.

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Пауэлл и Трамп Газета.ру

Напомним, то в 2018 году ФРС четырежды поднимала ключевую ставку, доведя ее до уровня 2,50%. Нынешний ее размер — максимальный с 2008 года. При этом прогноз базовой ставки от регулятора на 2019 год находится на отметке 3,13%, на 2020 год — 3,4%.

Трамп неоднократно критиковал действия руководства ФРС, обвиняя в бесконтрольном повышении ставки. По его словам, именно шаги ФРС привели к обвалу на фондовых рынках. Трамп заявлял, что он "ни капли не рад" назначению Пауэлла на должность главы ФРС, которого сам же и выдвинул в ноябре 2017 года.

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