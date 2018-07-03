"Проверит инспектор Фреймут": Омелян пообещал грандиозные ревизии в самолетах

В ближайшее время Госавиаслужба проведет полную техническую ревизию украинских самолетов, которые используются прежде всего в нерегулярных перевозках.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге по результатам встречи с представителями авиакомпаний и туристических операторов, передает "Экономическая правда".

"В течение ближайших двух недель Госавиаслужба проведет полную техническую ревизию, тех самолетов, которые используются прежде всего в нерегулярных перевозках. И прошу никого не обижаться, если некоторые из них будут признаны такими, которые не соответствуют должному техническому состоянию", - заявил Емельян.

По его словам, со следующего года обслуживать полеты над Украиной и на международных рейсах будут самолеты, которым не больше 20 лет.

"О техническом состоянии самолетов, мы договорились, что со следующего года максимальный возраст самолета, который эксплуатируется в Украине или на международных направлениях будет составлять не более 20 лет", - сказал министр.

Омелян пояснил, что сейчас в Украине есть самолеты, которым более 35 и 40 лет.

"Мы сегодня обсуждали возможность введения так называемого "инспектора Фреймут" для проверки состояния салонов, так, иногда, именно салон не соответствует санитарным нормам, особенно старых самолетов", - добавил он.

Министр пообещал, что до конца недели на сайте Мининфраструктуры и Государственной авиационной службы разместят рейтинг авиакомпаний.

"Рейтинг будет обновляться каждый месяц. Каждый гражданин, туроператор, турагентство сможет увидеть качественную аналитику с какой частотой выполняется рейс, как часто является опоздание и выбрать: или заплатить на 50 долларов дороже за путевку и получить своевременный вылет, или сэкономить и провести некоторое время в аэропорту до прибытия или отбытия", - сказал глава Мининфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня пассажиры застряли в аэропорту "Киев" из-за того, что Bravo Airways отменила или задержала рейсы.

Представители компании заявили, что туристы стали жертвами мошенничества, обвинив в проблеме с рейсами туроператора Oasis Travel.

Также в аэропорту грузинского Батуми застряли 48 человек из Николаева, которые должны были вернуться самолетом Bravo 30 июня.

2 июля в аэропорту "Киев" опять возникли проблемы из-за рейсов Bravo Airways.