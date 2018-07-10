"Будет давить на курс": эксперт предупредил Украину о проблемах с долларом

В нынешней ситуации в Украине наблюдается торговый дисбаланс, при котором импорт товаров опережает экспорт, что так или иначе будет давить на курс валют.

При этом эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль в эфире ObozTV отказался давать прогноз по курсу доллара на осень или на следующий год.

По его словам, сейчас, учитывая инфляцию, ВВП и личные доходы граждан, ситуация со стоимостью национальной валюты остается довольно прогнозируемой.

В то же время, в скором времени ожидаются и пиковые нагрузки.

"Всегда в аналитике приводят только цифры государственного долга, забывая о коммерческом долге - он также значителен. И когда мы берем в расчет еще и коммерческий долг, то ситуация не такая уж и оптимистическая. Поэтому работать над этим нужно - над диверсификацией (расширением ассортимента выпускаемой продукции и переориентацией рынков сбыта. – Ред.), насколько это возможно", - сообщил Горбаль.

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Он отметил, что иногда на диверсификацию влияют и кредиторы, порой делая этот процес невозможным.

"Нужно двигаться и все для этого делать. Тем более, если мы в прошлом году имели достаточно хороший торговый баланс с точки зрения экспорта и импорта. Это последствия глубокой девальвации, когда, как правило, импорт падает и выравнивается с экспортом. Это единственный из положительных последствий глубокой девальвации. То сейчас этот процесс уже иссяк и мы снова имеем дисбаланс - импорт опережает экспорт. Мы понимаем, что в будущем это будет давить на курс. Это точно та ситуация, над которой правительству нужно работать", - пояснил эксперт.

По его словам, в первую очередь, нужно завершить процесс создания экспортно-кредитного реестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в Украине ожидается рост курса доллара.