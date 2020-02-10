Гончарук подтвердил намерение Зеленского перезагрузить власть

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров последний месяц ищет людей, которые могли бы усилить правительство.

"Таких встреч в различных форматах был десяток, может, даже больше. Есть ряд направлений, по которым мы, очевидно, будем усиливаться", – прокомментировал Гончарук встречи, на которых якобы присутствовали Андрей Ермак, Владимир Зеленский и Сергей Шефир. Об этом он заявил в интервью УП.

Премьер отметил, что парламент поддержал представление на Дениса Шмыгаля, и в Украине появился вице-премьер по региональному развитию.

"Это важно, так как этот год в плане децентрализации является решающим, мы должны завершить создание способных общин, а это очень важный административный процесс. Здесь нужен сильный менеджер, который будет фокусироваться именно на этом", – сообщил Гончарук.

По его словам, второе направление, по которому Кабмин будет усиливаться, это экономический блок с фокусом на инвестиции.

"Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции. Ищем вице-премьера, и есть несколько кандидатов... Здесь осталось недолго, я думаю, что в ближайшие недели мы представим человека, который сможет усилить такой инвестиционный блок правительства", – резюмировал Гончарук.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине в ближайшее время появятся новые вице-премьеры и расширят количество министерств. В частности, разделить планируют Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Министрам, которые плохо себя проявили, либо найдут замену, либо же приставят к ним сильных замов. Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в Кабинете министров.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров последний месяц ищет людей, которые могли бы усилить правительство

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

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