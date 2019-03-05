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Гройсман сорвался на крик на совещании и пригрозил коллегам: что произошло

6.3тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил участникам селекторного совещания относительно стоимости газа и отопления.

Во время самого заседания он заявил, что отправит их на принудительное лечение зависимости от телефонов и соцсетей, передает "Украинская правда".

"Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что говорит о "серьезных вещах".

"А то такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность", - подытожил глава правительства.

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Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман заявил о намерении в разы уменьшить зарплаты руководству НАК "Нафтогаз Украины" при заключении нового контракта.

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Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украинысоцсети
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Насмешил. Экий грозный в предверии выборов. Намерен он, фу ты , ну ты. Что-то у него слова с делом не расходятся, только когда он обещает цены поднять.
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