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Будем платить еще больше: "Нафтогаз" заявил о существенном повышении цен на газ

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В НАК "Нафтогаз" заявили, что с 1 мая им придется поднять цену на газ для населения на 15%, если правительство не отменит Положение о возложении специальных обязанностей.

Подробности раскрыли в пресс-службе компании, передает "Укринформ". Именно указанный документ, по их убеждению, обязывает повысить тарифы.

"Цена на газ для розничных поставщиков газа, для населения, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 поднимается на 15% до уровня 7184,8 грн за 1000 кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение)", – предупредили в "Нафтогазе".

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Будем платить еще больше: "Нафтогаз" заявил о существенном повышении цен на газ

В компании заявили, что не имеют права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который поставляют розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие Положения, без разрешения Кабмина.

При этом, в Министерстве энергетики и угольной промышленности ранее пояснили, что НАК "Нафтогаз Украины" имеет законное право не поднимать с 1 мая цену на газ, отпускаемый для нужд населения, а также имеет возможность опустить его стоимость ниже цены в 8,55 грн/куб. м, установленной Положением о возложении специальных обязательств (ПСО) и без отмены данного документа.

Будем платить еще больше: "Нафтогаз" заявил о существенном повышении цен на газ

6262.com.ua

"9 апреля 2019 НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой отменить утвержденное им Положение о возложении специальных обязанностей, которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него. Пока для "Нафтогаза" обязательно исполнение требований постановления КМУ №867 от 19.10.2018, которая утверждает Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", – продолжили настаивать на своем в компании.

При этом, постановление №293, принятое правительством 3 апреля, которым НАК "Нафтогазу" разрешили корректировать тариф на газ, по их словам, не освобождает от обязанности поднять цену с 1 мая.

"Нафтогаз" неоднократно обращался к правительству с просьбой отменить постановление №867 или привести установленную ею цену до уровня рыночной. Нарушение этого Положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение Лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения", – подчеркнули в компании.

Будем платить еще больше: "Нафтогаз" заявил о существенном повышении цен на газ

Економічна правда

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уволить главу НАК "Нафтогаз-Украина" Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не снизит рыночную цену на газ для населения.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Що знову у ІХТАМНЄТОВА на БАМБАСІ копанку оджали ОБДРОЧЕНЦІ???
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать)!.
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Livesey David
Livesey David
Все правильно, перед выборами цену на газ снижали на 2,5 хрювны, так надо навёрстывать убытки-то.
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