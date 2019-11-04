"Будем настаивать": Гончарук дал украинцам громкое обещание по коммуналке

Украинские семьи, которые нуждаются в субсидиях, будут платить за коммунальные услуги не более 15% от своих доходов.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в понедельник, 4 ноября, в эфире программы "Свобода слова". Он заявил, что в 2020 году "субсидий должно хватить для всех".

"Государство предвидело в бюджете достаточно средств, чтобы вы были защищены, чтобы благодаря субсидиям ваша платежка не выросла", – сказал премьер.

Алексей Гончарук скриншот

"Мы будем настаивать, что в среднем семья, которая нуждается в такой помощи, не должна платить за коммунальные услуги более чем 15% от своего бюджета. Это средний показатель, у кого-то будет и 6%, они будут платить совсем мало. Но средний показатель – 15%", – сказал Гончарук.

Как писал OBOZREVATEL, Гончарук также пообещал, что в 2021 году в Украине произойдет резкий экономический прыжок.

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