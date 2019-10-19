"Уберите телефон на Банковой!" Бродский подсказал, как переломить систему в Украине

Президент Федерации баскетбола, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что для изменений в Украине необходимо "убрать телефон с Банковой".

"Пока не уберем его оттуда – ничего не изменится. Опять-таки пример из Италии. Когда там все поняли, что закон работает, а суд – честный? Когда правоохранителей и судей начали массово убивать. Стало ясно, что система очистилась, что с прокурорами, полицейскими и судьями нельзя договориться", – сообщил он в интервью zn.ua.

Бродский отметил, что в итоге украинцы столкнусь, с одной стороны, с бедностью, а с другой – абсолютной незащищенностью.

"А они продолжают говорить о какой-то инфляции. Не будет инфляции. Повышайте минимальную зарплату. Сто миллиардов плюсом в бюджете. Я считал. Учителя, врачи начнут покупать. Заживет страна", – добавил он.

"Помните Майдан в 2010 году? Налоговый. Я был руководителем рабочей группы. Он был лично против меня. Я хотел, чтобы хоть что-то людям начали платить. Ну, нельзя торговать золотом, ювелиркой на единой системе налогообложения. "Единщик" – это про упрощенный документооборот, а не про средство для того, чтобы грабить свою страну, не доплачивать налоги, не оформлять людей на работу…. В Израиле попробуй не оформить человека на работу – тебя пожизненно лишат права быть предпринимателем. Нормально? Да", – резюмировал Бродский.

Михаил Бродский заявил, что для изменений в Украине необходимо "убрать телефон с Банковой"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Бродский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязан дать настоящее интервью представителям СМИ по итогам 100 дней своей работы.

"Это чистый пиар, или просто продолжение кино. Это не честно. Должны прийти серьезные журналисты и задать серьёзные вопросы. Народ должен не восхищаться, а просто знать правду. Власть – не синекура, власть – голгофа. И тогда, когда вы знаете, что будут спрашивать, вы будете делать всё честно и улучшаться", – писал он в Facebook.

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