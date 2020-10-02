Британия ввела санкции против строителей Крымского моста

Великобритания ввела санкции против лиц и структур, связанных со строительством Крымского моста.

Об этом говорится в обнародованном пресс-релизе британского Минфина.

В санкционный список вошли генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. Кроме этого, под санкции подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Отмечается, что активы, принадлежащие этим лицам и структурам, в британской юрисдикции будут заморожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Крымского моста.