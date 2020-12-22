Мутация коронавируса в Британии: власти нашли способ открыть границы

Великобритания обсуждает с Францией введение массового тестирования водителей для возобновления грузовых перевозок, несмотря на новый очень заразный тип коронавируса.

Как сообщает телеканал Sky News, глава МВД Британии Прити Патель заявила, что правительство все еще думает над решением и предположила, что водителей можно массово тестировать на границе.

Франция в воскресенье, 20 декабря, закрыла границу с Британией на 48 часов, запрет на передвижение истекает в 23.00 вторника по британскому времени (01.00 среды по Киеву).

По данным телеканала, в понедельник на трассе M20, которая находится по пути в Лондон от пролива Па-де-Кале, скопилось более 900 грузовиков.

С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении ограничений, связанных с новым штаммом COVID-19 в Лондоне и Южной Англии.

Ученые предупреждают: новая разновидность коронавируса опасна тем, что может намного быстрее проникать в человеческий организм. Также есть опасения, что новая вакцина, которую сейчас внедряют в Европе и Америке, не сработает против этого мутанта.

Многие европейские страны, среди которых Бельгия, Франция, Нидерланды, Германия, Польша и другие, уже закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Соединенным Королевством. Еще ряд государств готовится к принятию таких мер

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании могут быстро опустеть полки супермаркетов, после того как Франция ввела запрет на въезд грузовиков. Также есть опасения, что кризис может нарушить поставки вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Если запрет на въезд грузовиков продлится больше чем на 48 часов, то Британии придется задействовать военные самолеты для перевозки продовольствия.