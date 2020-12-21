Британия может остаться без еды и вакцины из-за изоляции

В Великобритании могут быстро опустеть полки супермаркетов, после того как Франция ввела запрет на въезд грузовиков из-за обнаружения мутировавшего штамма коронавируса.

Порт Дувра уже закрыт на следующие 48 часов для всех грузовых автомобилей, выезжающих из Британии. Об этом сообщает Daily Mail.

Запрет не распространяется на перевозчиков, прибывающих из Франции. Однако дальнобойщики могут отказаться от поездок, чтобы не остаться в стране на карантин.

Через Дувр ежедневно проезжает 10 тысяч грузовиков, что составляет 20% всех товаров, ввозимых и продаваемых в Великобритании.

Также есть опасения, что кризис может нарушить поставки вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Если запрет на въезд грузовиков продлится больше чем на 48 часов, то Британии придется задействовать военные самолеты для перевозки продовольствия.

Также премьер-министр Борис Джонсон заявил о намерении в скором времени провести кризисные переговоры с министрами в связи со значительными нарушениями в районе портов Ла-Манша.

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