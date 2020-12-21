Британия может остаться без еды и вакцины из-за изоляции
В Великобритании могут быстро опустеть полки супермаркетов, после того как Франция ввела запрет на въезд грузовиков из-за обнаружения мутировавшего штамма коронавируса.
Порт Дувра уже закрыт на следующие 48 часов для всех грузовых автомобилей, выезжающих из Британии. Об этом сообщает Daily Mail.
Запрет не распространяется на перевозчиков, прибывающих из Франции. Однако дальнобойщики могут отказаться от поездок, чтобы не остаться в стране на карантин.
Через Дувр ежедневно проезжает 10 тысяч грузовиков, что составляет 20% всех товаров, ввозимых и продаваемых в Великобритании.
Также есть опасения, что кризис может нарушить поставки вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Если запрет на въезд грузовиков продлится больше чем на 48 часов, то Британии придется задействовать военные самолеты для перевозки продовольствия.
Также премьер-министр Борис Джонсон заявил о намерении в скором времени провести кризисные переговоры с министрами в связи со значительными нарушениями в районе портов Ла-Манша.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Британии обнаружили новый штамм COVID-19, который начал распространяться быстрее, чем другие известные до этого.
Из-за опасности мутировавшего вируса британское правительство решило закрыть Лондон и юго-восточные области страны, запретив любые передвижения за пределы этих регионов. Так, в Лондоне, Уэльсе и Шотландии был введен самый высокий 4-й уровень ограничений.
Появилась информация, якобы "мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу. Однако британский премьер Борис Джонсон заверил, что сейчас нет данных о том, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания.
В Британии 20 декабря было зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом в сутки – 35 928 человек. Это случилось на фоне распространения нового типа инфекции, который является более заразным.
Позже Франция, Италия, Израиль и ряд других стран перекрыли авиасообщение с Британией.