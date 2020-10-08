Британия и Нидерланды введут санкции против России из-за Навального
Великобритания и Нидерланды полностью поддержали требования Франции и Германии о введении санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
"Не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства России. На следующем заседании Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", – написал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.
Он акцентировал внимание на недопустимости использования химического оружия.
Одновременно с этим глава МИД Великобритании Доминик Рааб также отметил, что нет другого объяснения отравления, кроме "ответственности России за это ужасное нападение".
"Мы будем работать вместе с международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских должностных лиц, ответственным за это преступление, а также против тех, кто участвовал в разработке химического оружия "Новичок", – говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.
Напомним, что Германия и Франция готовят пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Ограничительные меры могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ (Главное разведывательное управление).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".
Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность присоединиться к международным санкциям против России из-за отравления Навального.