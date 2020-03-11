В Британии арестовали имущество семьи Назарбаева

Власти Великобритании арестовали недвижимость в Лондоне, принадлежащую родственникам экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года", – сообщает ВВС.

Однако суд раскрыл имена собственников только сейчас – Дарига Назарбаева (дочь Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана), Нурали Алиев (старший сын Дариги) и его жена Аида.

В частности, они купили недвижимость на сумму более 100 млн долларов и оформили ее офшоры. По информации журналистов, сейчас стоимость может быть намного выше.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью отметили, что недвижимость могли купить на преступные доходы Рахата Алиева, бывшего супруга Дариги Назарбаевой и отца Нурали Алиева.

В то же время адвокат собственников заявил, что Дарига Назарбаева и Рахат Алиев развелись в 2007 году, поэтому тот не может быть связан с недвижимостью, купленной в 2008 году.

Таким образом, дочь и внук Назарбаева должны объяснить, откуда у них появились деньги на покупку недвижимости. Если им это не удастся – дома и квартиру продадут на аукционе.

Власти Великобритании арестовали недвижимость в Лондоне, принадлежащую родственникам экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавил Совет безопасности республики.

Новым временным главой Казахстана объявлен председатель сената и бывший премьер-министр страны Касым-Жомарт Токаев.

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