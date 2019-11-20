Цены на нефть эталонных марок в среду, 20 ноября, упали в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,75 $/баррель, что на 2,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 2,8% – до 55,52 $/баррель.
Котировки Brent упали
ICE Futures
Котировки WTI упали
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals снизилась на 2,6% до 57,87 $/баррель.
Цена нефти Urals снизилась
Maanimo
Стоимость сырья упала до двухнедельных минимумов на признаках роста запасов в США, передает "Интерфакс".
В частности, Американский институт нефти сообщил, что товарные запасы в стране на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей.
Также аналитики прогнозируют, что Минэнерго США объявит о росте запасов на 1,5 млн баррелей.
Кроме того, давление на котировки оказали сообщения о том, что Россия якобы не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти.
Цены на нефть эталонных марок в среду, 20 ноября, упали в ходе азиатских торгов
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.
"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.
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