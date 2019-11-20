Цены на нефть эталонных марок в среду, 20 ноября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,75 $/баррель, что на 2,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 2,8% – до 55,52 $/баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 2,6% до 57,87 $/баррель.

Цена нефти Urals снизилась Maanimo

Стоимость сырья упала до двухнедельных минимумов на признаках роста запасов в США, передает "Интерфакс".

В частности, Американский институт нефти сообщил, что товарные запасы в стране на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей.

Также аналитики прогнозируют, что Минэнерго США объявит о росте запасов на 1,5 млн баррелей.

Кроме того, давление на котировки оказали сообщения о том, что Россия якобы не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти.

Цены на нефть эталонных марок в среду, 20 ноября, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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