''Бремя для США'': у Трампа решили покинуть одну из старейших международных организаций

Соединенные Штаты инициировали официальную процедуру выхода из одной из старейших международных организаций – Всемирного почтового союза.

Государственный департамент уже направил официальное уведомление о выходе из союза, так называемое письмо о денонсации, сообщает "Голос Америки".

В Белом доме отметили, что поводом для этого послужили несправедливые преимущества в интернет-торговле, которые получает главным образом Китай, а также Франция и Германия. В частности, в действующей международной почтовой системе отправка пакета из Китая в Америку обходится дешевле, чем из одной точки США в другую.

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"Это ложится тяжелым бременем на американскую почтовую систему, которой приходится устанавливать более высокие тарифы для американских компаний для перекрестного субсидирования, а это означает потерю рабочих мест", – заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа.

Процесс выхода из 144-летней организации, базирующейся в Швейцарии, займет год. За это время США будут добиваться пересмотра тарифов на пересылку пакетов.

"Если переговоры будут успешными, администрация готова отозвать уведомление о выходе и остаться в составе ВПС", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп разразился угрозами в адрес Индии из-за России.