''Братский народ'': у Путина раскрыли детали санкционного удара по Украине

Россия может ответить на украинские санкции контрмерами в отношении экономики, физических и юридических лиц. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 22 октября. Он вступил в силу с дня опубликования.

Такой шаг России объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он не стал исключать любых санкций, поскольку Украина ввела их все.

"Украина же принимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя. Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан", - сказал представитель Кремля.

По его словам, ответные санкции Москвы массово не затронут украинский народ, поскольку РФ "не считает своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ".

"Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил представитель Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список США.

В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

В ответ на это 22 октября Путин подписал указ об ответных мерах.