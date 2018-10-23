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/Новости экономики

''Братский народ'': у Путина раскрыли детали санкционного удара по Украине

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Россия может ответить на украинские санкции контрмерами в отношении экономики, физических и юридических лиц. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 22 октября. Он вступил в силу с дня опубликования.

Такой шаг России объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он не стал исключать любых санкций, поскольку Украина ввела их все.

"Украина же принимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя. Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан", - сказал представитель Кремля.

По его словам, ответные санкции Москвы массово не затронут украинский народ, поскольку РФ "не считает своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ".

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"Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил представитель Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список США.

В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

В ответ на это 22 октября Путин подписал указ об ответных мерах.

Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
РоссияМосква
Объекты
санкции УкраинаРоссия
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Дейман Алон
Дейман Алон
Пидороссы - вы украинцам не братья, идите на хуй!
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А свiдомому бидлу необходимо вводить санкции? Так они сами их вводят...сами себя, не снимая штанов!!!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
1 Границу на замок ! 2 все россияне должны покинуть Украину!3 Весь росийский безнес в течении 1 месяца должен продать активы а по истечении 1 месяца все росийские активы и активы россиян должны быть конфискованы в актив государства Украины! ВСе это будет отменено после возврата Крыма и Донбасса контрибуций и репараций и суда в Гааге УГОЛОВНИКА -Детоубийцы Путина! после этого можно говорить о каких то отношениях между народами Украины и России а пока ИДЕТ ВОЙНА и до полной победы! пора бомбить Москву!
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2
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Кожедуб Руслан, А если Москва, не дожидаясь удара, Киев начнет бомбить, тогда вы первый заорете: "А нас за что?". По крайней мере, сегодня такое развитие событий более вероятно.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Кожедуб Руслан, а куда миллионы зробитчан пристроишь, которые незамедлительно поедут в Незалежную домой? Ну те, кто не подсуетится принять российское гражданство...
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