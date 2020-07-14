Братоубийственная война, – Ляшко о повышении налогов на землю

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко убежден, что новые налоги заставят людей отказаться от своих паев.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос зрителя.

"Власть хочет ввести плату по 6000 гривен с гектара (минимальный налог с гектара составляет 1600 грн. – Ред.). Это они рассказывают, что все должны платить налоги. А на самом деле, они хотят добить единоличников. Почти 5 млн крестьян в Украине сами обрабатывают землю – не сдают ее в аренду. Они хотят в этих 5 млн человек забрать землю. Представьте себе: неважно заработал ты или не заработал, посеял на том пае или не сеял, ежегодно с гектара 6 тысяч гривен отдай. Средний пай – 2-4 гектара. Вот 18-24 тысяч в год надо отдать непонятно за что. А в основном владельцы паев – пенсионеры", – сказал Ляшко.

Он отметил, что власть вытесняет единоличников, чтобы восстановить монопольное положение крупных землевладельцев.

"Это делается, чтобы убить единоличников, забрать у них землю для олигархов. Вот цель власти: добить фермеров единоличников, добить село и отдать даром землю олигархам, которые потом за миллиарды ее продадут. Я категорический противник этой политики. Потому что это, фактически, братоубийственная война на селе. Я не допущу этой войны, раскола и убийства села", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа нардепов от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект №3131, в результате которого каждый владелец земли должен платить минимум 1400 грн за гектар. Это, как считают парламентарии, позволит вывести из тени и наполнить местные бюджеты на 6-8 млрд грн.