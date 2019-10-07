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7 октября • обновлено в 17:53
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Брали откаты и воровали деньги бюджета: руководство Укргосфонда фермеров подозревают в коррупции

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Сотрудники прокуратуры Николаевской области задержали члена комиссии Николаевского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств на взятке в 40 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Силовики отмечают, что операция была проведена в сотрудничестве с Национальной полицией и Службой безопасности Украины.

Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого

myk.gp.gov.ua

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"Подозреваемый требовал и получил взятку от одного из руководителей фермерского хозяйства в сумме 10% от суммы, полученной в качестве финансовой помощи от Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств. Размер взятки составил 40 тысяч гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.

Чиновника задержали в момент получения взятки. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве на взятке в $22 000 задержали хирурга Национального института трансплантологии им. Шалимова.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Николаев
Теги
взятка коррупция
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