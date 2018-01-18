"Бороться ради прогресса": премьер Италии выступил с мощной речью

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони в связи с грядущими всеобщими выборами заявил, что, несмотря на смену правительств, Италия является одной из самых надежных и заслуживающих доверие стран.

Об этом сообщает La Repubblica.

Премьер-министр подчеркнул, что целью страны должен стать переход от стабилизации и незначительного снижения задолженности до этапа устойчивого и сильного сокращения государственного долга.

"Мы пережили самый большой кризис после поствоенного периода… Кризис оставил раны, которые не зажили, и мы должны бороться больше, чем когда-либо прежде. Мы будем бороться ради прогресса", – отметил Джентилони.

По его словам, сейчас самое время инвестировать в Италию и, в частности, в юг страны.

"Мы должны работать над заработной платой, уровень которой недостаточно вырос. Нам нужно мужество и доверие. Мы пытаемся инвестировать, хотя и с ограниченными ресурсами, в качество и будущее человеческого капитала. Если мы не решим эту проблему, я считаю, что мы далеко не уйдем", – заявил Джентилони.

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Премьер-министр также отметил, что Италия достигла чрезвычайно высокого уровня занятости. При этом Джентилони не доволен утверждением, что страна перезапустилась. В частности, он акцентировал внимание на том, что для Всемирной торговой организации Италия является второй страной в мире по конкурентоспособности производственной системы.

В то же время министр экономики Италии Пьер Карло Падоан подчеркнул, что безработица в стране упала, но все еще слишком высока, около 11%.

"Число выпускников растет, но оно все еще слишком низкое. Слишком много молодых людей покидают нашу страну в поисках лучших возможностей за рубежом", – резюмировал Падоан .

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер Италии пообещал показать России силу ЕС в случае необходимости.